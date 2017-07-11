В Пензе «откапывают» закатанные в асфальт ливневки

В Пензе при ремонте дорог ведется работа по восстановлению закатанной в асфальт ливневой канализации. Об этом 11 июля в ходе онлайн-брифинга ИА «Пенза-Пресс» сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

С вопросом о качестве работы ливневок и их отсутствия к чиновнику обратилась местная жительница. По словам горожанки, этим летом Пензы из-за дождей превратилась в Венецию. Даже не самые сильные осадки превращают дороги и тротуары в болото. В связи с этим женщина напомнила про видео, в котором дети на надувных матрасах плавают в луже на Шуисте.

«Проблему надо разбить на две части. Первая из них касается магистральных дорог, которые затапливает из-за того, что ливневки либо закатаны в асфальт, либо они не справляются с нагрузкой, либо контруклон здесь находится.

При ремонте и фрезеровании дорог мы закатанные ливневки находим, поднимаем, ремонтируем. При капитальном ремонте и строительстве дорог, конечно, создаются новые ливневые канализации.

Вторая часть проблемы касается дворов. Там мы тоже по программам «Городская среда» и «Наш двор» ищем ливневки, восстанавливаем их, но есть дворы, где они просто не были предусмотрены. В таких случаях пытаемся найти решение в рамках программы «Городская среда». Но вариант только один: делать больший уклон и уводить воду на газон», — ответил Андрей Гришин.