Страсть к сладкому и булочкам может привести к раку

Данные Всемирной организации здравоохранения и многочисленных клинических исследований свидетельствуют о неуклонном росте распространенности ожирения в мире. В последние три десятилетия число лиц с ожирением удвоилось. Согласно прогнозу ВОЗ, в 2025 году количество больных ожирением в мире удвоится и составит 50% населения.

В 2014 году ожирение как фактор риска развития рака составил 26,2% для всего населения, среди мужского населения — 21,3%, женского — 30,4%

Нездоровые рационы питания и недостаточная физическая активность, являются ведущими причинами основных неинфекционных болезней, включая сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа и определенные типы рака. На них приходится значительная доля глобального бремени болезней, смерти и инвалидности.

По данным эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ (2013), отмечено увеличение распространенности ожирения с возрастом как по критерию ИМТ (индекс массы тела), так и по величине окружности талии (ОТ).

В возрасте 35−44 лет ожирением страдают 26,6% мужчин и 24,5% женщин, в возрасте 45−54 года — 31,7% мужчин и 40,9% женщин, в возрасте 55−64 лет — 35,7% и 52,1% мужчин и женщин соответственно.

Признаки абдоминального ожирения были выявлены более чем у двух третей обследованных. Распространенность ожирения у мужчин возросла более чем в два раза в период с 1980 по 2014 годы.

Методы количественной оценки ожирения

Для выявления ожирения наиболее часто используется расчет ИМТ (индекса массы тела).



ИМТ= вес (кг)/рост (м2).



Нормальные показатели ИМТ 18,5−24,9 кг/м2



Величина ИМТ>25 кг/м2 — 29,9 кг/м2 -избыток массы тела,



>30 кг/м2 — ожирения.



Ожирение 1степени — 30 — 34,9 кг/м2



Ожирение 2степени — 35,0−39,9 кг/м2



Ожирение 3степени >40.0 кг/м2

Однако измерение ИМТ не дает возможности определить процент жировой ткани и тощую массу тела, поэтому необходимо дополнительное измерение окружности талии (ОТ). Некоторые люди имеют нормальный ИМТ, но высокой процент жировой ткани.

У женщин ОТ >80cм, у мужчин >94cм свидетельствует об абдоминальном — висцеральном ожирении. Это жир, который откладывается во внутренних органах (например, в сердце, поджелудочной железе, печени). Такие люди с избыточной висцеральной жировой тканью имеют более высокий риск развития сопутствующих заболеваний (сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических заболеваний).

Свыше 70 лет тому назад было впервые заявлено, что избыток холестерина представляет собой фактор повышенного онкологического риска. Ожирение является фактором риска развития опухолей гормонозависимых тканей (рак эндометрия, рак молочной железы).

Увеличение содержания жира в организме в процессе старения происходит закономерно, даже если и не наблюдается увеличения массы тела. Однако без ограничения калорийности питания, по мере увеличения возраста наблюдается также абсолютное увеличение массы тела.

Жировая ткань может продуцировать некоторые стероидные гормоны, включая эстрогены. Это возможно благодаря образованию особыми клетками жировой ткани (не адипоцитами) ферментов стероидогенеза. Эти ферменты способствуют образованию эстрогенов (эстрадиол) из андрогенов (андростендион), которые были синтезированы в коре надпочечников. При ожирении, т. е. избытке жировой ткани, может образовываться избыток эстрогенов.

Это имеет некоторые благоприятные эффекты: женщины в постменопаузе с ожирением более защищены от остеопороза, чем худые. Но в тоже время избыток эстрогенов может вызывать развитее гормонозависимых опухолей. О значении индекса массы тела для гормонозависимых опухолей (рак эндометрия, рак молочной железы) указано в многочисленных исследованиях. За последние годы появились сообщения и в отношении так называемых гормононезависимых (рак шейки матки) опухолей.

В Европейском кодексе борьбы против рака перечислено 12 пунктов, являющихся мерами профилактики развития рака:



1. Не курить. Не использовать табак любой формы.



2. Дом и рабочее место, свободные от табачного дыма (политическая поддержка).



3. Поддержание нормальной массы тела.



4. Физическая активность ежедневно. Ограничить время, которое вы проводите сидя.



5. Здоровый рацион питания: цельное зерно, бобовые, фрукты, овощи



— ограничение калорийности (сахар, жиры, сладкие напитки);



— ограничить обработанное мясо, красное мясо и соль.



6. Ограничить потребление (лучше исключить) алкоголь.



7.Избегать пребывания на солнце (особенно детям). Защита от солнечных лучей.



8. Защита на рабочем месте от вредных/канцерогенных веществ, соблюдая правила охраны и гигиены труда.



9. Установление риска радонового излучения в доме и меры профилактики.



10. Женщинам: грудное вскармливание снижает риск развития рака, заместительная гормонотерапия повышает риск развития некоторых видов рака.



11. Вакцинация: гепатит В (новорожденные), вирус папилломы человека (девочки)



12. Участие в организованном скрининге: рак кишечника, рак шейки матки и рак молочной железы.

Вопросы по данной теме доктору можно оставлять ниже в комментариях к публикации, а также присылать на электронную почту редакции penzapress@yandex.ru с пометкой «ЗОЖ».