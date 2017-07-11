мыпережилинашествие. Пензячка рассказала о грязном рок-фестивале

Грязь, холод, дождь — так ли страшно было «Нашествие-2017», каким его представляют в социальных сетях? Пензячка Юлия Митрохина уверена, что не все так плохо, и многое зависело от настроя и подготовки участников. Впечатлениями девушка поделилась с ИА «Пенза-Пресс».

Как рассказала Юлия, на фестиваль она ездит уже третий год, и дождливая погода не стала сюрпризом.

«Это не первый случай подобной погоды на «Нашествии». И прогноз был известен за неделю. Было очень грязно именно там, где проходило огромное количество людей или проезжали машины различных служб. А на поле, где люди танцевали, даже трава осталась.

Сперва показалось, что впереди — три дня кошмара, но мы знали прогноз, поэтому подготовились. Каждый год на поле обязательно надо брать резиновые сапоги, дождевик и теплые вещи, много теплых вещей. До сих пор не понимаю людей, приезжающих на «Нашествие», как на курорт. Это ведь фестиваль под открытым небом! И в этот раз он прошел максимально по-рокерски. Старожилы говорят, что 10 лет назад было хуже. Просто люди зачастую не готовы к подобному, не могут обустроить свой быт вне дома, не слышат организаторов и не могут позаботиться о себе», — отметила она.

Много было рассказано в соцсетях о том, что машины гостей фестиваля настолько увязли в грязи, что их приходилось тащить тракторами. Юлия подтвердила: с парковкой, действительно, дела обстояли не очень хорошо.

«У многих в этом году весь негатив связан с парковкой, точнее, ее отсутствием. Грунт размыло так, что в первые два дня никто не мог ни заехать, ни выехать. Машины вязли уже на пункте досмотра, но почему-то водители продолжали стремиться на парковку. Достаточно быстро стало ясно, что самостоятельно не справиться, но пробка на парковку не уменьшалась. Хотя можно было оставить машину за территорией фестиваля и не портить себе отдых. Всех взбудоражило то, что местные жители на тракторах решили подзаработать на вытягивании машин из грязи. Изначально была просто условная благодарность, но люди паниковали, и цены поднялись сперва до 3 тысяч, а потом и до 10. Пока ждали помощи от спасателей, рокеры бесплатно буксировали друг друга на экипированных машинах или вручную, пропуская выступления. На «Нашествии» взаимопомощь — это норма», — подчеркнула пензячка.

По словам Юлии, некоторые оказались не готовы к таким экстремальным условиям и уезжали, не дождавшись окончания фестиваля. Хотя организаторы объявляли, что сотрудники МЧС не бросят людей и будут работать бесплатно в воскресенье. Однако в последний день фестиваля дождь перестал и все смогли разъехаться сами.

«Думаю, что каждый в этой ситуации увидел свое. Мы же отлично провели время, хорошо поработали [Юлия — фотограф], все успели и даже не простудились, хотя целые дни были на ногах и курсировали между сценами. Это было крайне экстремально, но очень круто! И если бы это было мое первое «Нашествие», я бы тоже, наверное, сейчас писала гневные отзывы везде и пребывала в глубоком шоке», — отметила она.

Ненастная погода не испугала пензячку, она планирует поехать на рок-фестиваль и в следующий раз.