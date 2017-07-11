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В Пензенской области в моногородах создается современная инфраструктура — губернатор

11 июля в 15:05 146 просмотров
, посвященное развитию моногородов. В нем принял участие генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

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В правительстве Пензенской области 11 июля состоялось совещание, посвященное развитию моногородов. В нем принял участие генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, в перечень моногородов в РФ вошли Заречный, Сердобск, Никольск и Мокшан. Комплексное развитие этих территорий направлено на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, создание рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием.

«Экономическое положение городов во многом зависит от состояния дел на предприятиях, где работает значительная часть местных жителей. Главная цель программы — снижение этой зависимости. Статус моногородов открывает перед населенными пунктами широкие перспективы развития.

Несмотря на имеющиеся сложности, в наших моногородах создается современная инфраструктура, открываются рабочие места, люди получают возможность нормально жить и работать, не выезжая за пределы родного города и области», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

Илья Кривогов отметил заинтересованность пензенских органов исполнительной власти в работе по развитию населенных пунктов — проектные команды трех моногородов уже прошли курс обучения в Фонде, одна команда в настоящий момент приступила к занятиям.

«Обучение помогает не только получить новые навыки, но и перезагрузить менталитет руководства моногородов. Хотелось бы, чтобы города Пензенской области были передовиками в этой области, чтобы мы вышли на две-три сделки», — сказал он.
Иван Белозерцев призвал руководителей пензенских моногородов в обязательном порядке использовать предоставленные возможности.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/07/11/14112482

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