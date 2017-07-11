Пензячке, получившей ожоги во время квеста, предстоит длительное лечение

Стали известны подробности жуткого инцидента в Саратове, где во время квеста получила ожоги жительница Пензы.

Как сообщил корреспонденту ИА «Взгляд-инфо» отец 19-летней девушки, она сейчас переведена в ожоговый центр в Пензу — у нее сильно обгорели конечности и лицо.

«В ближайшее время ей предстоят операции по пересадке кожи. Сама кожа не восстановится: руки обгорели до мяса. После того, как ей станет лучше, мы будем требовать наказать виновных. Заявление в полицию уже написано», — цитирует информагентство мужчину.

Он рассказал, что его дочь учится в Саратовском государственном медицинском университете. 8 июля она с подругами пошла на квест «Портной», чтобы отметить сдачу экзаменов.

По информации ИА «Взгляд-инфо», пятеро девушек 18−20 лет пришли на квест. Им завязали глаза и посадили в макет автомобиля. По словам одной из пострадавших, актеры начали брызгать в них «огневым» спреем. Загорелась обшивка машины, затем — одежда.

«Напоминаю, у нас были завязаны глаза. Мы сами пытались выбраться из горящей машины. Пожарных никто даже не вызвал. Стали задыхаться. Минут через 20−30 приехала «скорая». Троих нас забрали в ожоговый центр. Одну после осмотра отпустили. Она не сильно пострадала», — рассказала одна из пострадавших.



Как сообщил порталу член региональной Общественной палаты Евгений Лузановский, человек, который занимался этим квестом, после случившегося пропал, а заведение не работает.