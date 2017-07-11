Гришин прокомментировал идею заменить песок реагентом

О том, стоит ли заменять песок гранитной крошкой и галитом [противогололедный реагент] на брифинге в ИА «Пенза-Пресс» рассказал начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин.

«Много раз говорили, что вместо песка зимой надо использовать гранитную крошку, потому что весной все в пыли. Когда все-таки идею воплотят в жизнь?» — поинтересовался у чиновника Сергей.

Андрей Гришин пояснил, что песок предлагают заменить не только гранитной крошкой, но, в первую очередь, галитом. Однако ни тот, ни другой вариант не подходит городу на 100%.

«Галит гораздо дороже песка, к тому же его нельзя использовать повсеместно, потому что он вреден для человеческого организма. По поводу гранитной крошки — она используется в Санкт-Петербурге, и по ее поводу тоже есть негативные отзывы, потому что, как и песок, эта крошка попадает в легкие. А ее цена раза в два-два с половиной выше, чем песка», — пояснил чиновник.

Ранее в эффективности обработки дорог песком усомнился мэр Пензы Виктор Кувайцев. Того же мнения придерживается и руководитель одной из автошкол Александр Пылайкин. Среди негативных последствий они называют, в частности, последующую очистку дорог и ливневых канализаций от песка.