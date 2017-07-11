Нерайское житье в Николо-Райском, или Бесконечные беды сельчан в пригороде Пензы

На федеральной трассе М-5 «Урал», если ехать из Пензы в сторону Кузнецка, вскоре после села Трофимовка будет поворот направо с дорожным указателем «Николо-Райское 30». Что сие обозначает жители села и, так называемые, «дачники» (пензенцы, выкупившие «усадьбы» — старые деревянные срубовые домишки) никак не возьмут в толк. Дело в том, что по правилам цифра на указателе должна обозначать расстояние до указанного населенного пункта, так вот от указателя на трассе до центра села всего 7 километров.

«30 <километров>" - это расстояние до Николо-Райского от поста ГИБДД на выезде из Пензы. Также бытует версия, что «30» — это число прописанных в селе граждан, но и она не находит подтверждения: по одним данным, в селе прописано 28 человек, по другим, самым последним, — 33. По факту, в селе теплится жизнь без малого в 70 домовладениях. А зимовать в Николо-Райском принимают решение лишь единицы — на свой страх и риск…

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«Власти» в селе нет — Николо-Райское отнесено к муниципальному образованию Канаевский сельсовет Городищенского района. Прямой дороги до Канаевки нет, а объездная — 45 километров только в один конец, потому особо на проблемы не нажалуешься!

А в распутицу или в период затяжных дождей, как в этом году, вообще дороги нет — не то, что с жалобой или просьбой какой к главе сельсовета выехать — без подвоза свежего хлеба люди неделями сидят! Но к невзгодам подготовленные, потому как запасы делают, да и с электричеством длительных перебоев нет — телевизор работает.

О том, что кому-то может внезапно стать плохо, то есть может потребоваться неотложная помощь медиков, старожилы Николо-Райского стараются не думать. Говорят: «Что попусту думать, если случится, все равно — «хана», не то, что «скорая» — похоронная не проедет, а уж они-то проезжают в любую погоду!»

Власть пеняет на то, что одна половина семикилометрового пути от трассы до села относится к Городищенскому района, а вторая — к Бессоновскому. И потому непонятно, кому ее ремонтировать, кому содержать.



Дескать, все про эту проблему знают, но никому ее решение не по зубам!

А в этом году в селе — новая проблема: грозят сельчанам воду отключить! И это при том, что на протяжении последних лет они платили за право пользования этим благом цивилизации по 3 тысячи рублей в год, не считая взносов за техобслуживание сетей в зимний период.

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Как сообщается на официальном сайте администрации Канаевского сельсовета, на прошлой неделе, 5 июля, ее руководитель Евгений Амелин выполнил поручение губернатора.

Было это так: «…в помещении библиотечно-досугового центра села Канаевка состоялась расширенная сессия комитета местного самоуправления Канаевского сельсовета. На сессии присутствовали депутаты комитета местного самоуправления, глава администрации сельсовета Евгений Амелин, работники бюджетной сферы, жители поселения…»

В этой обстановке чиновник дал отчет «о проделанной работе администрации за период 2012—2016 и перспективах развития на 2017 год». Отмечается, что «после доклада присутствующие задавали вопросы докладчику». Но, главное, — «отчет главы сельской администрации был принят к сведению…»

Само собой напрашивается продолжение данного сообщения с сохранением стилистики. Например, такое: «…незаданными на данной расширенной сессии комитета местного самоуправления, главным образом, присутствовавшими на ней работниками бюджетной сферы остались вопросы, которые ежедневно заочно адресуют Евгению Амелину в беседах между собой жители села Николо-Райское. В настоящее время эти диалоги они формируют в коллективные обращения в прокуратуру, которая, безусловно, примет их к сведению…»

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А проблема у людей, кроме дороги, вот какая…

В конце 2014 года в Николо-Райском был создан кооператив «по воде». Надеялись граждане, что за счет получения официального статуса удастся привести водяное хозяйство села в порядок.

В регионе не первый год действует государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014−2020 годы». При условии создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов (по обслуживанию объектов водоснабжения) в населенных пунктах Пензенской области программой устанавливаются особые условия софинансирования. Бюджет Пензенской области — 40 процентов от сметной стоимости работ, местный бюджет — 30 процентов от сметной стоимости работ, внебюджетные средства (то есть средства членов кооператива) — 30 процентов от сметной стоимости работ.

И вроде как деньги по программе получили в 2015 году. И даже что-то на них сделали.

Но СПОК не закрыли — он до сих пор продолжает осуществлять деятельность, ежегодно собирая с членов по 3 тысячи рублей с домовладения.

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То есть тарифа на воду в Николо-Райском нет как такового. Есть невесть на каких основаниях установленная ставка ежегодного взноса: и почему именно 3 тысячи, а не 2 тысячи 950 или 3 тысячи 150 рублей, непонятно.

Но, согласитесь, дороговата водичка. За эти деньги по пензенским городским тарифам купить можно две железнодорожные цистерны воды!

А домовладений, пользующихся водой, то есть, сдающих взносы, в деревне более 60. То есть сумма получается под 200 тысяч рублей в год.

Почему же так дорого? Этот вопрос на сельском сходе граждане адресовали председателю СПОКа. Были предъявлены документы: порядка 25−30 тысяч рублей в год уходит на электроэнергию, необходимую для работы насоса, плюс — зарплата обслуживающего оборудование специалиста, зарплата председателя… А остальные деньги? И остальные деньги тоже истрачены, вот только предъявить собранию соответствующие документы он не смог. И якобы написал заявление об увольнении.

Граждане, посовещавшись, приняли решение кооператив закрыть. Чтобы было как раньше: за воду платили по счетчику — сколько «нагорело» электроэнергии — за столько и заплатили, а если перегорел насос — скинулись всем селом — отремонтировали. И никаких председателей и никаких дополнительных затрат.

Ан нет! Как только СПОК закроется — отключат электроэнергию и воды не будет. По крайней мере, такое развитие событий предрек глава администрации Канаевского сельсовета Евгений Амелин обратившимся к нему за защитой гражданам.

…На последнем сходе в Николо-Райском решено было председателя СПОКа с работы пока не отпускать. По крайней мере, пока проводятся проверки.

Дмитрий Гулин