В Пензе планируют выделить допсредства на лекарства для диабетиков

Начальник отдела лекарственного обеспечения и медицинской техники Валерий Гришин рассказал о том, как происходит лекарственное обеспечение жителей региона, страдающих сахарным диабетом.

«В рамках федерального закона ежемесячный норматив затраты на одного гражданина составляет 807 руб. 20 коп. Также существуют региональные льготники, получающие бесплатные препараты в соответствии с постановлением правительства РФ. На них выделяют 172 млн рублей.

Сегодня существует проблема обеспечения населения региона препаратами, но ее поставили на контроль губернатор региона Иван Белозерцев и министр здравоохранения Владимир Стрючков», — сообщил Валерий Гришин.

Планируется дополнительное финансирование этой сферы, сейчас обсуждается выделение дополнительного объема денежных средств.

«Все больные сахарным диабетом делятся на инсулинозависимых (то есть тех, кто не может жить без лекарств) и те, чья жизнь не зависит от препаратов. Согласно основным приоритетам оказания медицинской помощи, приоритет мы отдаем первой группе лиц», — пояснил Валерий Гришин.

Кроме того, в минздраве приняли решение, что предварительное формирование заявок на закупку лекарственных препаратов будет согласовываться с пензенской региональной общественной организацией, которое оказывает помощь больным сахарным диабетом, в том числе — оказывают юридические консультации.

«Сегодня на учете у эндокринолога состоят 45 773 пациента, из них 2 310 с первым типом диабета. Сейчас в нашей области возникла проблема с узкими специалистами, поэтому пациенты могут обращаться сначала к врачам общей практики, чтобы пройти полное обследование, и при необходимости он направит их к эндокринологу любой городской поликлиники», — сообщила главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Пензенской области Екатерина Князькина.