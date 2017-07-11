Жильцам ул. Ударной, 35 выплатят компенсации после принятия программы

Как продвигается создание в Пензе программы по переселению из ветхого и аварийного жилья? Сколько человек остается в разрушающемся доме № 35 на ул. Ударной? На эти вопросы читателей ИА «Пенза-Пресс» ответил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

По словам чиновника, «рыба» проекта муниципальной программы уже готова, однако без федеральной и региональной поддержки потянуть работу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья будет сложно.

«Если это будет муниципальная программа, то она будет очень дорогостоящая, муниципалитет вряд ли сможет найти такие большие средства. Мы создали основу программы, но условия надо рассматривать», — пояснил Андрей Гришин.

Решения вопроса с программой по переселению ждут и жильцы аварийного дома № 35 на ул. Ударной. Из-за опасности обрушения они вынуждены были выехать из своих квартир и переместиться в маневренный фонд.

«Жители дома на ул. Ударной, 35 расселены практически все. Остались две семьи: в четвертом и шестом подъезде. С ними мы беседы проводим, уговариваем переехать. Территория дома огорожена, первый, второй, третий и пятый подъезды закрыты на замки, потому что там никто не живет. Сейчас мы смотрим, что делать с коммуникациями. Если мы сейчас их оставим, то платить будут все жители дома, которые фактически там не живут. Поэтому, скорее всего, мы будем коммуникации отключать, в том числе из-за соображений безопасности», — сказал начальник управления УЖКХ.

По его словам, жителей расселяют не в «убитые» квартиры. Предвидя ситуацию, на ремонт помещений маневренного фонда в начале года было выделено 4 млн рублей.

«Сейчас мы ждем определенных решений по программе переселения, чтобы начать жителей расселять не по факту, а по закону, изымать помещения и выдавать компенсацию», — отметил Гришин.