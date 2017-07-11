Белозерцев подписал соглашение с главой Фонда развития моногородов

Как сообщает пресс-центр облправительства, стороны намерены взаимодействовать в части создания условий для привлечения инвестиций в моногорода региона, развития предприятий, не связанных с деятельностью градообразующих организаций. Так, благодаря соглашению компании-резиденты смогут получить софинансирование фонда на реализацию в границах моногорода инвестпроектов. Средства им предоставят в форме невозвратной субсидии или займа.

«Фонд финансирует серию проектов в городах Российской Федерации, и когда мы заходим на одну территорию, поддерживаем один город, команды других, как правило, включаются и возникает здоровая конкуренция. Мы бы хотели, чтобы в вашем регионе эта конкуренция появилась, и Фонд смог поучаствовать в нескольких проектах, это абсолютно реальная возможность», — сказал Илья Кривогов.

«Для инвестора важна федеральная поддержка, а также понимание алгоритма взаимодействия с фондом. Бизнес видит возможности получения дополнительных средств на развитие, видит, что государство этому способствует - за счет бюджетных средств прокладываются дороги к площадкам, они обеспечиваются инженерной инфраструктурой. Предприниматели понимают, что они не одни», - отметил Иван Белозерцев.

Глава региона нацелил членов областного правительства и глав администраций моногородов на тесное взаимодействие с фондом.

«Нам дают возможность развиваться и необходимо воспользоваться этим шансом, предлагайте больше идей и проектов, тогда на территории населенных пунктов будет приходить инвестор», — пояснил губернатор.

В завершение встречи глава региона поблагодарил Илью Кривогова и его коллег за визит в регион и оценку потенциала пензенских моногородов.

«Ваши указания и замечания для нас очень важны. Уверен, если фонд будет вкладывать средства в развитие населенных пунктов области, то регион станет еще лучше и комфортнее», — заключил он.

Подписал согл. о сотруд-ве с ген. директором Фонда развития моногородов И. Кривоговым. Вместе будем развивать Сердобск, Никольск, Заречный, Мокшан pic.twitter.com/jshdY8Qw1L — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 11 июля 2017 г.

Напомним, Заречный, Сердобск, Никольск и Мокшан вошли в перечень из 319-ти моногородов, утвержденный правительством РФ в 2014 году.