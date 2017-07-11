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Кузнечанина подозревают в избиении мужчины до смерти

11 июля в 17:25 296 просмотров
, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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Жителя Кузнецка Пензенской области подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, 9 июля мужчина находился в гостях у знакомых в Сосновоборском районе. В результате неисправности проводки его автомобиль загорелся. Один из местных жителей помог ему тушить машину, после чего они решили это отпраздновать.

Во время распития между ними возникла ссора. Тогда местный житель избил хозяина авто.

Потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Сейчас подозреваемого задержали, решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.


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