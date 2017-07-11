Кузнечанина подозревают в избиении мужчины до смерти

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области, 9 июля мужчина находился в гостях у знакомых в Сосновоборском районе. В результате неисправности проводки его автомобиль загорелся. Один из местных жителей помог ему тушить машину, после чего они решили это отпраздновать.

Во время распития между ними возникла ссора. Тогда местный житель избил хозяина авто.

Потерпевший скончался в машине скорой помощи.

Сейчас подозреваемого задержали, решается вопрос о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.