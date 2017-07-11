Пензенцев приглашают принять участие в семейном фотоконкурсе (видео)

На сайте информационного агентства «Пенза-Пресс» продолжается семейный фотоконкурс «Выходные с детьми» (0+), приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности. К участию в нем приглашаются семьи с маленькими детьми, проживающие на территории Пензенской области.

Любите делать снимки на семейном отдыхе? Тогда фотоконкурс «Выходные с детьми» от информационного агентства «Пенза-Пресс» специально для вас.

«Для участия в конкурсе необходимо выбрать и прислать нам самую оригинальную фотографию, на которой родители и дети вместе проводят выходные. Одним из важных критериев конкурса является возрастное ограничение — до пяти лет», — пояснила специалист по рекламе ТРК «Экспресс» Ксения Козырь.

Стать участником конкурса просто. Молодым мамам и папам нужно заполнить анкету, которая прикреплена в специальном разделе на сайте информагентства «Пенза-Пресс». Вместе с ней на электронную почту onlinepenza@yandex.ru необходимо отправить несколько фотографий с вашим ребенком на отдыхе. В сообщении нужно обязательно указать имя и фамилию участника, возраст ребенка, а также телефон и e-mail для связи. После того, как организаторы получат фотографии, их разделят на две конкурсные группы: до трех лет и от трех до пяти.

Конкурс активно поддерживают сотрудники телеканала «Экспресс». Анна Козина с сыном Лешей стараются как можно чаще проводить время вместе. Во время отдыха обязательно фотографируются.

«Каждые выходные мы обязательно куда-то выезжаем: на природу, если позволяет погода, но, в основном, на детские площадки. Обязательно все это сопровождается фотосъемкой» — рассказала бухгалтер ТРК «Экспресс» Анна Козина.

Организаторы обещают, что призы понравятся всем. Среди подарков — трехколесный самокат, кукла, столик и стул, а также две каталки. Победителей будут определять в два тура: первый — интернет-голосование на сайте информационного агентства «Пенза-Пресс», второй — голосование жюри, которое выберет три лучшие фотографии из числа финалистов каждой конкурсной группы.

Партнером конкурса стал магазин «Детки конфетки».

«Конкурс достаточно субъективный. Весь мой субъективизм в оценке этих фотографий будет заключаться в том, насколько теплыми, позитивными, необычными будут они» — отметил автор и ведущий программы «Экспресс на вырост» (0+) Павел Прохоренков.

Проголосовать за понравившуюся фотографию можно до 20 июля. Торжественное награждение победителей состоится во вторник, 25 июля, сообщает телеканал «Экспресс».