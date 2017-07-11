Вам будет интересно
Наши новости
Пензячке, получившей ожоги во время квеста, предстоит длительное лечение
Пожар в Пензе тушили 26 человек
На трассе «Пенза-Тамбов» загорелся большегруз
В Пензенской области утонул спящий в машине рыбак
В Пензе у детсада дерево рухнуло на машины
Пензенские спасатели рано утром сняли девушку с трубы
Крупный пожар в Пензе тушили 18 сотрудников МЧС
Житель Пензенской области ограбил дом, а потом поджег его
В Пензе из-за падения крюкового блока погиб работник производства
В Пензе от сильного ветра сломалось и упало огромное дерево

По факту обнаружения утопленника в Каменке возбудили уголовное дело

11 июля в 17:42 322 просмотра
«Халатность».

" data-title="По факту обнаружения утопленника в Каменке возбудили уголовное дело — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензенской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Как сообщало ИА «Пенза-Пресс» ранее, вечером 19 июня 49-летний житель Каменки проник в помещение строящегося канализационного коллектора, где упал в приемную яму, наполненную водой.

«Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают собственника сооружения, отвечающего за безопасность на его территории. Расследование уголовного дела продолжается.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics