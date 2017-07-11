По факту обнаружения утопленника в Каменке возбудили уголовное дело

В Пензенской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Как сообщало ИА «Пенза-Пресс» ранее, вечером 19 июня 49-летний житель Каменки проник в помещение строящегося канализационного коллектора, где упал в приемную яму, наполненную водой.

«Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливают собственника сооружения, отвечающего за безопасность на его территории. Расследование уголовного дела продолжается.