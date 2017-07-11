Пензенцы обратились за помощью к вице-губернатору

Часть вопросов, с которыми к вице-губернатору обратились жители области, касалась сферы здравоохранения. В частности, инвалид из Заречного рассказал о том, что нуждается в обеспечении средствами реабилитации. Представитель областного минздрава пояснил, что ему выдадут средство реабилитации в срок, как и положено по закону.

Кроме того, мужчина предложил организовать центры выдачи средств реабилитации в Заречном, Кузнецке и Сердобске.

Еще два обращения касались обеспечения льготников лекарственными препаратами и частного случая лечения.

Жительница села Чемодановки попросила помощи в регистрации земельного участка.

Инвалид из Городищенского района надеется на содействие в улучшении жилищных условий: пенсионер попросил помочь ему отремонтировать крышу.

«Мы будем искать варианты, какое содействие можем вам оказать, в том числе — по линии муниципального образования. Рассмотрим возможность помощи через управление ЖКХ или по линии соцзащиты как инвалиду. Не исключено, что поможем стройматериалами. Надеюсь, проблему разрешим», — пояснил Валерий Савин.

Также были обращения, касающиеся работы правоохранительных органов в Пензе и Заречном. Рассмотрены и другие вопросы.

По решению проблем Валерий Савин дал соответствующие поручения и рекомендации присутствующим на приеме представителям министерств и ведомств. Все вопросы взяты на контроль вице-губернатором, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.