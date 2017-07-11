В Кузнецком районе в рамках Тихвинской ярмарки прошел конкурс «Сурская гармонь» (видео)

Товаропроизводители из Кузнецкого района, ансамбль из Мордовии, мастера по плетению лаптей из Саратовской области, цыгане из Сызрани, лучшие гармонисты со всей Пензенской области. Все они собрались в Кузнецком районе в музее-усадьбе Александра Радищева. Там с большим размахом прошла традиционная Тихвинская ярмарка.

Тихвинская ярмарка — брендовое событие для Кузнецкого района, его визитная карточка. Для гостей организаторы вновь приготовили яркий незабываемый праздник. Выступления артистов, игры, конкурсы, выставка-продажа работ местных умельцев и мастер-классы ремесленников — этим Тихвинская ярмарка прославилась далеко за пределами Пензенской области.

«Честно говоря, это настолько уникально, что в одном месте, на такой маленькой территории можно прикоснуться к прошлому, увидеть настоящее и заглянуть в будущее. Мне кажется, что эта ярмарка должна перейти на другой качественный уровень, чтобы ее увидели не только наши земляки», — сказала первый заместитель председателя Правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

Гостей ярмарки радовали своим творчеством коллективы из Мордовии, Самарской и других областей. Кузнецк и Кузнецкий район в Радищеве представили ведущие танцевальные и театральные коллективы. Из Пензы прибыли мастера сценического фехтования.

В рамках Тихвинской ярмарки прошел региональный конкурс «Сурская гармонь». Перед его началом участников напутствовали почетные гости. Министр культуры региона Татьяна Курдова, обращаясь к гостям и участникам фестиваля, вспомнила слова нашей знаменитой землячки певицы Лидии Руслановой.

«Она когда-то говорила, что пока звучит русская песня, душа русская жива. Поэтому пусть наша песня звучит и льется здесь целый день. Замечательные мотивы», — отметила министр культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова.

Среди тех, кто выходил на сцену в Радищеве, оказался и лауреат прошлогоднего международного фестиваля «Играй, гармонь!».

Следующая ярмарка состоится в селе Радищево летом 2018 года, сообщает телеканал «Экспресс».