Россияне стали больше пить крепкий алкоголь

«Количество отравлений за счет использования более дорогой, а значит и более качественной продукции, может снижаться. Потому что сейчас ситуация по стране негативная, по данным Роспотребнадзора, в прошлом году в 11 регионах страны зафиксировали увеличение отравлений алкоголем с летальным исходом», — рассказал руководитель аналитического центра Владимир Ястребов.

Согласно данным агентства MegaResearch, россияне отдают предпочтение крепким напиткам. На их долю приходится 43,6%, 29,7% предпочитают вино и 26,7% - пиво.

Эксперты считают, что растущие акцизы на алкоголь в 2017—2019 годах не приведут к падению потребления продукции, покупатели просто будут покупать более дешевый алкоголь в своей категории.