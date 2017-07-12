Телеканал и радио «Экспресс» готовы оказать услуги по информационному обеспечению выборов

Телеканалы «ТВ Экспресс» и «Экспресс», а также радиоканал «Радио Экспресс в Пензе» готовы оказать услуги по информационному обеспечению выборов депутатов Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва, а также депутатов Пензенской Гордумы по одономандатным избирательным округам №№ 3, 21, 28.

Расценки на телеканалах «Экспресс» и «ТВ Экспресс»:

1. Размещение информационного ролика (хронометраж до 1 минуты, одна трансляция на телеканале «ТВ Экспресс» и повтор на телеканале «Экспресс») — 300 рублей / 1 секунда;

2. Размещение информационного сюжета (хронометраж до 2 минут, одна трансляция с 17.30 до 20.00 на телеканале «ТВ Экспресс» и повтор на телеканале «Экспресс») — 30 000 рублей;

3. Производство репортажа — 7000 рублей;

4. Производство и размещение актуального интервью (хронометраж до 10 минут, одна трансляция с 17.30 до 20.00 на телеканале «ТВ Экспресс» и повтор на телеканале «Экспресс») — 45 000 рублей.

Расценки на радио «Экспресс»:

1. Участие кандидата в прямом эфире утренней программы (хронометраж до 20 минут) — 50 000 рублей;

2. Участие кандидата в прямом эфире дневной программы (хронометраж до 20 минут) — 40 000 рублей;

3. Участие кандидата в прямом эфире вечерней программы (хронометраж до 20 минут) — 40 000 рублей;

4. Размещение информационного ролика (хронометраж до 1 минуты) — одна трансляция 20 рублей / 1 секунда.

Минимальный заказ — 10 трансляций.

Цены указаны без НДС.