Вам будет интересно
Наши новости
На Золотаревском Городище археологи нашли ножницы X—XV вв.еков
В Пензе проводится профилактическая операция «Автоперевозчик»
Судебный пристав из Пензы стал чемпионом России
Пензенского таксиста-нарушителя могут лишить прав на полгода
В Пензе перевозчики на покупку транспорта получат 99,9 млн рублей
В Пензе на 23% снизилось число преступлений
Пензенцы помолились о прекращении дождя
12 июля пензенские дороги ремонтируют 38 бригад
Юных пензенцев приглашают на УЗИ
Телеканал и радио «Экспресс» готовы оказать услуги по информационному обеспечению выборов

Пензенские поисковики отправятся в Севастополь на Вахту Памяти

12 июля в 10:35 264 просмотра

Члены Пензенского регионального отделения Поискового движения России 13 июля отправятся в экспедицию в Республику Крым.

С 13 по 26 июля пензенцы будут заниматься поисками в районе села Верхнесадовое Нахимовского района Севастополя. Там во время Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. велись бои, в которых безвестно пали и пензенцы.

25 человек войдут в состав поисковой группы. Кроме опытных поисковиков, участниками экспедиции станут ребята, прошедшие обучение в пензенском учебном лагере «Школа молодого поисковика».

«Экспедиция является прекрасной возможностью для ребят применить полученные навыки на практике и стать членами большой поисковой семьи «Поиск-вездеход», — отметила руководитель экспедиции, член Общественной палаты Пензенской области Лариса Казакова.

Экспедиция стала возможной благодаря гранту, выделенному пензенской команде за победу в слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт» в 2016 году, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/07/12/9330264

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics