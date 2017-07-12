В Кузнецке продолжается реализация проекта «Парки малых городов»

Всего же в рамках реализации проекта в 59 регионах по состоянию на 5 июля 2017 года утверждено 179 дизайн-проектов благоустройства парков.
«В основе каждого эскизного проекта — мнение жителей по поводу того, что бы они хотели видеть в своем родном парке. Для сбора пожеланий нами была разработана анкета, где в схематичной форме изображены основные элементы благоустройства. Проанализировав собранные данные, каждый регион подготовил уникальные дизайн-проекты парков, которые содержат самые популярные и интересные предложения жителей», — заявил Владимир Панов, добавив, что благоустройство общественных пространств позволит значительно повысить качество жизни жителей страны.
При этом «Единая Россия» на всех этапах реализации проекта вовлекает жителей — от сбора предложений по благоустройству до, впоследствии, подведения итогов выполненных работ.
«Всего в рамках реализации проекта в первом полугодии было проведено 694 мероприятия. Благодаря этому подготовленные проекты благоустройства парков стали по-настоящему адресными и уникальными, отражая пожелания жителей малых городов», — сказал Панов.
По его словам, региональные координаторы проекта лично примут участие в открытии парков после окончания работ.
«До конца года будет выполнен первый этап реализации проекта. Региональные координаторы проекта «Парки малых городов» лично оценят качество выполненных работ, а также подведут итоги реализации проекта в 2017 году», — резюмировал Владимир Панов.
«То, что сегодня парки в малых городах становятся центрами культурной, спортивной и активной жизни — во многом заслуга партийных проектов «Парки малых городов» и «Городская среда». Парковое сообщество Российской ассоциации парков и производителей аттракционов с радостью восприняло новость о начале работы нового проекта, благодаря которому у жителей малых городов появилась возможность получить красивые уголки природы свободные от негативных привычек, позиционирующие здоровый образ жизни, культуру поведения и любовь к своей малой родине», — сказала координатор проекта «Парки малых городов» в Пензенской области Елена Савельева.
Проект «Единой России» «Парки малых городов», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2019 годы, следит за благоустройством городских парков, а также вовлечением местного сообщества в принятие решений по развитию паркового пространства.
В Пензенской области для реализации проекта выбрано муниципальное бюджетное учреждение «Кузнецкий культурно-досуговый комплекс «Нескучный сад» города Кузнецк. Общая сумма финансирования составила 7 627 673, 03 руб. В настоящее время проект благоустройства утвержден. Идет экспертиза достоверности сметного расчета на работы по капитальному ремонту ограждения парка и входной группы.