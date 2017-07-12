Юных пензенцев приглашают на УЗИ

В медицинских организациях 22 июля будут ждать маленьких жителей Пензенской области для проведения ультразвукового исследования и забора лабораторных анализов.

Детское население Пензы по показаниям и рекомендациям врачей-неврологов, нефрологов и гастроэнтерологов и ревматологов сможет пройти УЗИ сердца, ЖКТ, почек и щитовидной железы. Исследования можно будет провести в городской детской поликлинике по адресу: город Пенза, 1-й проезд Рахманинова, 12, 5 этаж.

«Запись на УЗИ осуществляется по номеру единого контакт-центра для детского населения: 990−130», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Лабораторный забор анализов для детей, проживающих в Пензе, также пройдет по адресу: 1-й проезд Рахманинова 12, 3 этаж. С собой необходимо взять направление.

Жители районов области должны уточнить информацию об акциях в регистратурах соответствующих медицинских организаций, говорится в сообщении.