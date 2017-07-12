Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе проводится профилактическая операция «Автоперевозчик»
Судебный пристав из Пензы стал чемпионом России
Пензенского таксиста-нарушителя могут лишить прав на полгода
В Пензе перевозчики на покупку транспорта получат 99,9 млн рублей
В Пензе на 23% снизилось число преступлений
Пензенцы помолились о прекращении дождя
Юных пензенцев приглашают на УЗИ
Пензенские поисковики отправятся в Севастополь на Вахту Памяти
Телеканал и радио «Экспресс» готовы оказать услуги по информационному обеспечению выборов
Районы Пензенской области презентуют свой туристический потенциал

12 июля пензенские дороги ремонтируют 38 бригад

12 июля в 11:37 192 просмотра

Ремонтные работы в Пензе идут на 17 дорожных объектах.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ведутся работы по восстановлению проезжей части, дорожных знаков, установке недостающих пешеходных ограждений и обновлению светофорных объектов.

Так, на улицах Красной, Карла Маркса, Пушанина, Лозицкой, Заводской, Кирпичной, Ударной, Краснова, Пушкина, Литвинова и проспекте Победы монтируют новый бордюрный камень.

Фрезерование проводят на улицах Ростовской и Коммунистической, на улицах Калинина и Рахманинова ведется подготовка к работам.

На улице Терешковой асфальтируют дорогу, на улице Свердлова демонтируют старые бордюры и поднимают колодцы.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics