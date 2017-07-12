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В Пензе проводится профилактическая операция «Автоперевозчик» (видео)

12 июля в 12:42 110 просмотров
, выясняют сотрудники Госавтоинспекции. С 6 по 19 июля на территории Пензенской области проводится профилактическая операция «Автоперевозчик».

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Соблюдают ли водители автобусов и маршрутных такси правила перевозки пассажиров, выясняют сотрудники Госавтоинспекции. С 6 по 19 июля на территории Пензенской области проводится профилактическая операция «Автоперевозчик».

С начала года на дорогах области по вине водителей общественного транспорта произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб, еще 65 получили травмы различной степени тяжести. За время проведения операции выявлено около 500 нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, сообщает телеканал «Экспресс».

«Составлено 122 материала за управление автобусами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, 28 — за нарушение правил перевозки людей, в том числе — перевозка пассажиров сверх установленного количества. Кроме того, выявлено 13 фактов внесения изменений в конструкцию автобусов без согласования с Госавтоинспекцией, из которых пять случаев установки газобаллонного оборудования и восемь фактов демонтажа сидений», — прокомментировал начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.


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