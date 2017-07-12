В Пензе возьмут на контроль цены на кадастровые работы

В Пензенской области разработан проект постановления «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением предельных максимальных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на кадастровые работы».

Согласно документу (имеется в распоряжении редакции), контроль за соблюдением предельных максимальных цен на кадастровые работы будет осуществлять управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений.

В частности, будут проверяться соблюдение юридическими лицами обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), выполнение предписаний по ранее выявленным нарушениям обязательных требований в указанной сфере.

Также проектом постановления регламентируется порядок проведения проверок, устанавливаются права и обязанности сторон.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.