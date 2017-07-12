В Пензе возьмут на контроль цены на кадастровые работы

Согласно документу (имеется в распоряжении редакции), контроль за соблюдением предельных максимальных цен на кадастровые работы будет осуществлять управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений.
В частности, будут проверяться соблюдение юридическими лицами обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), выполнение предписаний по ранее выявленным нарушениям обязательных требований в указанной сфере.
Также проектом постановления регламентируется порядок проведения проверок, устанавливаются права и обязанности сторон.
Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.