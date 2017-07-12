В Пензе на 23% снизилось число преступлений

Начальник УМВД России по городу Пензе полковник полиции Алексей Зотов сообщил, что количество зарегистрированных преступлений снизилось на 23% по сравнению с тем же периодом 2016 года.
Так, на 55% сократилось число преступлений, совершенных подростками.
В сфере незаконного оборота наркотиков полицейские расследовали 147 уголовных дел, выявили 189 лиц, причастных к совершению преступлений в этой сфере, изъяли более 16 кг запрещенных веществ.
Количество ДТП также сократилось — на 2,7%.
«В конце заседания отличившиеся сотрудники полиции и представители общественности получили благодарственные письма», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.