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Судебный пристав из Пензы стал чемпионом России

12 июля в 12:40 142 просмотра

Пензенец стал чемпионом России по комплексному единоборству.

В городе Кургане прошел Кубок ФССП России по комплексному единоборству, посвященный памяти Михаила Малинникова. В соревнованиях участвовали лучшие спортсмены России.

«Для участия от Приволжского округа и Пензенской области в частности направили судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Николая Байкина», — сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Пензенец стал абсолютным чемпионом в весовой категории до 85 кг.

Николай Байкин работает в специализированном отделе судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности арбитражного и областного судов УФССП России по Пензенской области.


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