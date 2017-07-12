В Пензенской области зафиксированы самые низкие в стране цены на сахар. Такие данные приводит Минсельхоз РФ в своем мониторинге цен на продовольственные товары.

По данным федерального министерства, которое опирается на информацию Росстата, в конце июня в регионе сахар стоил, в среднем, 37,50 рублей за килограмм. Максимальные цены зафиксированы в Ингушетии — 56,84 рублей за килограмм. Ситуация на рынке сахара отмечается стабильной.

Средние цены на хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки в стране составили 44,87 рублей за килограмм и 45,29 рублей соответственно. Рост с начала текущего года — 1,3%-2,3%.

С начала сентября 2016 года в России отмечается снижение стоимости гречки. Средняя потребительская цена — 71,09 рублей за килограмм. По сравнению с концом августа 2016 года она упала на 24,7%.