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Кузнецких школьников посвятили в юнармейцы (видео)

12 июля в 19:05 136 просмотров
«дошла» до города Кузнецка Пензенской области. В ряды движения, созданного Министерством обороны России, влились 36 школьников. Посвящение в юнармейцы прошло на холме воинской славы. Во время церемонии на вечное хранение школе № 14 Кузнецка передали знамя 354-й стрелковой дивизии, воевавшей на фронтах Великой Отечественной войны.

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Юнармия «дошла» до города Кузнецка Пензенской области. В ряды движения, созданного Министерством обороны России, влились 36 школьников. Посвящение в юнармейцы прошло на холме воинской славы. Во время церемонии на вечное хранение школе № 14 Кузнецка передали знамя 354-й стрелковой дивизии, воевавшей на фронтах Великой Отечественной войны.

В армию им еще рано, а в юнармию — в самый раз. Первыми юнармейцами Кузнецка и Кузнецкого района пожелали стать 36 юношей и девушек в возрасте от 11 до 17 лет. На холме славы школьники произнесли клятву верности Родине, юнармейскому братству и обязались быть примером для сверстников, сообщает телеканал «Экспресс».

Появление городской ячейки «Юнармии», по словам собравшихся, — важное событие в жизни города.

«Без крепкого духа, без той связи между поколениями, которую олицетворяет проект «Юнармия», невозможно ставить задачи безопасности страны и ее развития», — сказал глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.

Общественное движение «Юнармии» призвано вызвать интерес у подрастающего поколения к изучению героической истории страны, а также познакомить с основами военной службы, воспитать патриотизм. Для достижения этих целей используют совершено разнообразные методы и приемы.

«И поисковое движение, и военно-спортивные, военно-тактические игры — это спорт, это поддержка проектов Русского географического общества», — отметил руководитель отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Пензенской области Вячеслав Старшов.

«Нас ждет впереди много дел. Первым сложно, но будьте всегда готовы. Сложности закаляют», — добавил руководитель отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в г. Кузнецке Евгений Анисимов,

Ребятам торжественно вручили значки юнармейцев. Знаки отличия школьники получили из рук бойца 354-й стрелковой дивизии Александра Дручкова. Ветеран Великой Отечественной войны также передал школе № 14 Кузнецка на вечное хранение знамя легендарного подразделения.


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