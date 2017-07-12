Сидоренко: Будем добиваться победы «Дизеля» в каждой игре

На пресс-конференции 12 июля главный тренер пензенского хоккейного клуба «Дизель» Андрей Сидоренко рассказал о том, как будет формировать команду и какие цели ставит в новом сезоне.

«Не думал, что окажусь снова в Пензе, но все это время следил, как выступает «Дизель», переживал, связывался с болельщиками, они хотели, чтобы команда прошла дальше, ждали результата. Мне поступило предложение [возглавить команду], я принял приглашение с удовольствием», — рассказал Андрей Сидоренко.

По его словам, за время его отсутствия и город, и «Дизель» сильно изменились.

«Я вижу, что город изменился в лучшую сторону: аллею сделали хорошую, дорожки для работы. Что касается команды, появилось много молодых хоккеистов, того костяка, с которым я работал, практически нет, поэтому будем формировать новый состав. На сегодняшний день у нас — 34 хоккеиста, есть из чего выбирать. Будем строить команду из молодых, амбициозных ребят, а возрастные, опытные должны будут в этом помочь. Надо будет создавать команду и в то же время показывать результат, радовать болельщиков. С таким настроением я сюда приехал. Будем добиваться побед в каждой игре», — отметил главный тренер «желто-синих».

Андрей Сидоренко также сообщил, что уже видит проблемные места в игре команды, например, это атака, и планирует работать в этом направлении.

Напомним, под руководством Андрея Сидоренко ХК «Дизель» в сезоне-2009/10 выиграл бронзовые медали чемпионата ВХЛ. Пока это остается лучшим результатом. В сезоне 2016/17 клуб вообще не смог выйти в плей-офф. О том, что Андрей Сидоренко вновь возглавит клуб, стало известно в мае. О возвращении с тренером договорился лично губернатор Иван Белозерцев.