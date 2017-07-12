Рузляев отметил снижение преступности в Камешкирском районе (видео)

В Камешкирском районе Пензенской области более чем на 36% снизилось количество преступлений по итогам первого полугодия 2017-го.

Об этом заявил глава регионального управления МВД Юрий Рузляев во время подведения итогов деятельности районных подразделений полиции. Глава ведомства отметил, что положительный показатель — результат совместной слаженной работы районной администрации, прокуратуры и отделения МВД, сообщает телеканал «Экспресс».

«Количество преступлений снизилось. Всего за этот год совершено 24 преступления, из них три остались нераскрытыми. В целом, работа подразделения особого беспокойства не вызывает. Идет серьезное снижение преступности», — сообщил Юрий Рузляев.

Также в ходе совещания генерал-майор полиции отметил необходимость усилить контроль состояния автомобильных дорог на территории Камешкирского района. Нарушения при содержании дорог нередко считают малозначительными, поэтому ответственные должностные лица фактически не несут никакой ответственности. Юрий Рузляев распорядился подключить к работе соответствующие подразделения регионального управления МВД.