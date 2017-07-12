Пензенский «Дизель» полетит в Китай (видео)

В сезоне 2017/18 в Высшую хоккейную лигу приняты не только новички из России, но и из Китая. Как будет организован трансфер игроков в Поднебесную и сильно ли это ударит по бюджету команды, рассказал исполнительный директор пензенского клуба «Дизель» Вадим Богацков на пресс-конференции 12 июля.

По его словам, в новом сезоне в лиге произошли изменения. ВХЛ покинули «Ариада» (Волжск), «Динамо» (Балашиха), «Кристалл» (Саратов) и «ТХК» (Тверь), приняты Горняк (Учалы), Металлург (Новокузнецк), ЦСКА ВВС (Самара), а также две китайские команды: «Куньлунь Ред Стар» (Харбин) и «ЦенТоу» (Цзилинь).

«Календарь будет выстроен таким образом, чтобы команды при убытии в Китай находились в транспортном узле, чтобы были организованы регулярные рейсы до Харбина. У «Дизеля» это будет перелет «Москва-Харбин». Китайская сторона будет оплачивать перелеты. У нас возрастут расходы по питанию и проживанию, но во всех расходах руку держим на пульсе», — пояснил Вадим Богацков.

«Перейдем на рис», — пошутил главный тренер команды Андрей Сидоренко.