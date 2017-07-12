В Сердобске столкнулись две легковушки, есть пострадавший

На улице Красной столкнулись «ВАЗ-2105» и «Киа Рио». В аварии пострадал один человек. О его состоянии неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, к устранению последствий ДТП привлекались три человека и спецтехника.