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Богацков прокомментировал выплату «Дизелем» долгов

12 июля в 16:55 232 просмотра
«Дизель» сообщил журналистам и болельщикам о том, на каком этапе идет работа по выплате многомиллионного долга.

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Исполнительный директор пензенского хоккейного клуба «Дизель» сообщил журналистам и болельщикам о том, на каком этапе идет работа по выплате многомиллионного долга.

«Долг команды был равен 62 млн рублей, сейчас он ушел путем переговоров в район 38 млн, из них уже больше половины тоже погашено. Но пока не будут завершены юридические вопросы, о ликвидации долга говорить рано. Вопрос будет решаться в октябре. Для того, чтобы погасить долг, надо решить процедурные вопросы выплат игрокам и основным кредиторам. Все остальное уйдет в мировое соглашение и также будет реструктуризировано к погашению, только не в судебном порядке, а в обычном гражданском делопроизводстве», — пояснил он.

По словам Вадима Богацкова, погашение задолженности никак не связано с бюджетом клуба — это разные источники финансирования.

«Финансирование клуба на этот год уже определено — это бюджетные и внебюджетные средства. Бюджетных средств выделено в районе 80 млн рублей», — сказал исполнительный директор.

Напомним, 11 мая 2016 года в отношении клуба была введена процедура внешнего управления сроком на 18 месяцев. Заседание суда, на котором будут рассмотрены результаты внешнего управления, назначено на 30 октября 2017 года.


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