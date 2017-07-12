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Пензенским бездомным раздали еду и адреса спецучреждений

12 июля в 17:10 198 просмотров
«Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению» провели рейд в Ленинском районе по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

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12 июля сотрудники «Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населению» провели рейд в Ленинском районе по профилактике бродяжничества и попрошайничества.

«Во время мероприятия проверили улицы Пугачева, Ворошилова, Герцена, Коммунистической, Пушкина, Вяземского, Суворова, Дзержинского и др.», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в ходе рейда выявили четырех человек, которые занимаются попрошайничеством и бродяжничеством. На всех граждан составили анкеты, выяснили причины, по которым они оказались в экстремальных условиях. С ними провели беседу о необходимости лечения алкогольной зависимости.

Кроме того, для предупреждения пожаров сотрудники провели беседы о предотвращении доступа в расселенные дома.

Бездомным гражданам раздали продовольственные наборы и информационные листы с адресами учреждений, где они смогут получить квалифицированную помощь.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/proveden_reyd_po_profilaktike_brodyazhnichestva_i_poproshaynichestva/

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