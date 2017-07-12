Пензенским бездомным раздали еду и адреса спецучреждений

«Во время мероприятия проверили улицы Пугачева, Ворошилова, Герцена, Коммунистической, Пушкина, Вяземского, Суворова, Дзержинского и др.», — сообщает пресс-служба городской администрации.
Всего в ходе рейда выявили четырех человек, которые занимаются попрошайничеством и бродяжничеством. На всех граждан составили анкеты, выяснили причины, по которым они оказались в экстремальных условиях. С ними провели беседу о необходимости лечения алкогольной зависимости.
Кроме того, для предупреждения пожаров сотрудники провели беседы о предотвращении доступа в расселенные дома.
Бездомным гражданам раздали продовольственные наборы и информационные листы с адресами учреждений, где они смогут получить квалифицированную помощь.