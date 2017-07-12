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В пензенском «Дизеле» останутся 12 «ветеранов»

12 июля в 17:20 234 просмотра
«Дизель» с прошлого сезона останутся 12 человек.

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В составе пензенской хоккейной команды «Дизель» с прошлого сезона останутся 12 человек.

Как сообщил на пресс-конференции 12 июля исполнительный директор клуба Вадим Богацоков, речь идет, в частности, об Александре Тарасове, Андрее Кузьмине, Максиме Семичастных, Павле Яценкове, Давиде Думбадзе и др. Также состав «желто-синих» усилят Никита Демин, Владислав Волков, Алексей Соловьев и Федор Соловьев.

Хоккеисты проверят свои силы уже в предсезонных играх с «Саровым», «АК Барсом», на матчах «Кубка «Дизеля».

Как отметил главный тренер Андрей Сидоренко, селекция игроков еще не окончена, но уже на спаррингах с «Саровым» планируется определиться с 60% состава.

«Команда должна быть и функционально, и тактически подготовлена. Уровень мастерства, по сравнению с той командой, с которой я работал, сейчас, конечно, пониже. Но, надеюсь, амбициозность и азарт игроков нам помогут», — отметил он.

А чтобы результаты были лучше, хоккеистам будут показывать мотивирующие видео. За это будет отвечать тренер Дмитрий Шандуров, который уже проводил такие показы в стане «Дизелиста».


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