В пензенском лагере «Романтик» дети получают зарплату

В Пензенской области началась вторая смена в 30 лагерях труда и отдыха.

Лагерь труда и отдыха «Романтик» Пачелмского района посетила и. о. министра образования Лилия Чащина. Там работают и отдыхают 40 детей. Смена открылась 10 июля и продлится две недели.

Руководитель ведомства осмотрела спальни, столовую, санитарные комнаты и приусадебный участок.

«Мы с ними заключаем официальный срочный трудовой договор, приказы о приеме, об увольнении. По окончании смены дети получат заработную плату», — рассказала директор лагеря Ольга Тамбовцева.

«1 июля стартовала вторая смена летней оздоровительной кампании. В Пензенской области работают 22 загородных лагеря, 183 пришкольных лагеря, 30 лагерей труда и отдыха, один палаточный лагерь и три санаторно-курортных лагеря, в которых отдыхают более 15 тысяч детей», — сообщает пресс-служба министерства образования региона.