В Пензе ремонтирующим теплосети бригадам придет подмога

12 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с и. о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером ход ремонта инженерных коммуникаций в преддверии осенне-зимнего сезона.

В этом году в Пензе проводятся работы по замене изношенных участков сетей на 14 объектах. Уже завершена реконструкция тепломагистрали на проспекте Победы, в ближайшее время планируется закончить ремонт на двух объектах на улицах Калинина. В работе также находятся участки на улицах Чкалова, Кулакова, Новочеркасской, Минской. Параллельно продолжается опрессовка сетей и устранение выявленных при этом локальных дефектов. При этом впервые в Пензе применяются трубы, изготовленные по новым технологиям — их изоляционная оболочка позволяет значительно снизить теплопотери, сообщает пресс-центр облправительства.

В общей сложности будет обновлено порядка восьми километров трубопровода. При этом дополнительно перекладывается еще около двух километров сетей — необходимость замены ветхих участков выявляется при проведении вскрышных работ.

Иван Белозерцев обратил внимание на то, что завершить работы необходимо в заявленные сроки — до 15 сентября.

«Последние два года отопительный сезон мы начинаем раньше, приступая к подготовительным работам заранее, и своевременно обеспечиваем теплом жителей, в связи с чем у людей возникает меньше претензий», — сказал глава региона и призвал в полной мере использовать установившиеся благоприятные погодные условия и ускорить темпы.

И.о. генерального директора ПАО «Т Плюс» отметил результативность сотрудничества с областной и городской властями.

«График проведения работ состыкован идеологически — учтены планы работ по ремонту дорожного полотна. По приезду в Пензу я проехал ряд объектов, по ним есть свои замечания, но в целом все идет в плановом режиме», — сказал Денис Паслер.

Он также сообщил о потребности в специалистах для проведения ремонта в полном объеме. Губернатор поручил оказать содействие ПАО «Т Плюс» в решении кадрового вопроса.

«Мы готовы помочь по формированию бригад, чтобы ускорить темпы проведения работ. Все надо сделать качественно и в установленные сроки», — отметил Иван Белозерцев.