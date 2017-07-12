Глава «Т Плюс» согласился создать единую теплоснабжающую организацию в Пензе

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с и. о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером создание в Пензе единой теплоснабжающей организации.

В частности, стороны рассмотрели варианты участия ПАО «Т Плюс» и дальнейшее сотрудничество в данном направлении.

«Единая теплоснабжающая организация должна обеспечивать потребности города в тепле и горячем водоснабжении. Совместно мы могли бы профессионально управлять этим комплексом. Важно сделать все правильно с юридической точки зрения, без нарушений законодательства. Надо найти решение, которое удовлетворит и правительство региона, и город, и ПАО «Т Плюс», — сказал Иван Белозерцев.

«Если есть политическая воля на то, чтобы мы объединились — мы готовы» — ответил Денис Паслер.

Как сообщает пресс-центр облправительства, принято решение изучить опыт Екатеринбурга по созданию аналогичного предприятия.

Напомним, в соответствии с утвержденной «дорожной картой» в Пензе идет подготовка устава нового предприятия, в состав которого войдут активы МКП «Теплоснабжение г. Пензы».