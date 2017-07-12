Вам будет интересно
Наши новости
В региональную приемную Медведева обратились более тысячи пензенцев
В Пензенской области 6 партий выдвигают кандидатов в депутаты ЗС — Минюст
В Спутнике прошли соревнования по плаванию памяти В. П. Святченко
В розничной системе «Ростелекома» доступны услуги для B2B клиентов
Курс евро продолжает расти
Белозерцев встретился с крупнейшими производителями молока
В Пензенской области — самые низкие в стране цены на сахар
В Пензе возьмут на контроль цены на кадастровые работы
Александр Мурнин сменил в облизбиркоме Александра Васильева
В Кузнецке продолжается реализация проекта «Парки малых городов»

Глава «Т Плюс» согласился создать единую теплоснабжающую организацию в Пензе

12 июля в 17:51 232 просмотра
«Т Плюс» Денисом Паслером создание в Пензе единой теплоснабжающей организации.

" data-title="Глава «Т Плюс» согласился создать единую теплоснабжающую организацию в Пензе — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсудил с и. о. генерального директора ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером создание в Пензе единой теплоснабжающей организации.

В частности, стороны рассмотрели варианты участия ПАО «Т Плюс» и дальнейшее сотрудничество в данном направлении.

«Единая теплоснабжающая организация должна обеспечивать потребности города в тепле и горячем водоснабжении. Совместно мы могли бы профессионально управлять этим комплексом. Важно сделать все правильно с юридической точки зрения, без нарушений законодательства. Надо найти решение, которое удовлетворит и правительство региона, и город, и ПАО «Т Плюс», — сказал Иван Белозерцев.

«Если есть политическая воля на то, чтобы мы объединились — мы готовы» — ответил Денис Паслер.

Как сообщает пресс-центр облправительства, принято решение изучить опыт Екатеринбурга по созданию аналогичного предприятия.

Напомним, в соответствии с утвержденной «дорожной картой» в Пензе идет подготовка устава нового предприятия, в состав которого войдут активы МКП «Теплоснабжение г. Пензы».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/07/12/17045588

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics