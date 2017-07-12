Рузляев поручил усилить работу по инспектированию дорог

В отделении МВД России по Камешкирскому району прошло совещание, посвященное подведению итогов деятельности районных подразделений полиции за шесть месяцев 2017 года. Провел мероприятие начальник управления МВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

Он отметил, что по итогам полугодия в Камешкирском районе более чем на треть сократилось количество преступлений. Также начальник УМВД поручил проанализировать, за счет чего именно произошло снижение.

Кроме того, Юрий Рузляев отметил, что необходимо усилить контроль за состоянием автодорог в Камешкирском районе. Он распорядился подключить к этому соответствующие подразделения регионального управления МВД.

«Контролем нужно заниматься каждый день. Люди гибнут в ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог, и эту ситуацию необходимо исправлять. Сотрудники ГИБДД будут и впредь принимать меры в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями: инспекторы контролируют то, что должностные лица органов власти различного уровня обязаны исполнять», — подчеркнул начальник УМВД.

В ходе совещания первый заместитель главы администрации Камешкирского района Сергей Голубев сообщил, что начало ремонта дорог запланировано на следующую неделю. На эти цели в местном бюджете заложено всего 600 тыс. рублей.

«Юрий Рузляев предупредил, что сотрудники Госавтоинспекции продолжат инспектировать дороги области и принимать все меры для обеспечения своевременного ремонта», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.