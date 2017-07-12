В Пензе подвели итоги конкурса «Лучшие товары и услуги Пензенской области» (видео)

Конкурс стартовал в марте и проходил по пяти номинациям: «Продовольственная продукция», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги дня населения», а также «Народные и художественные промыслы». Самыми активными участниками стали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2017 году в конкурсе впервые приняли участие медицинские учреждения региона.
Итоги федерального этапа конкурса будут известны в ноябре. Победители получат право маркировать свою продукцию логотипом «100 лучших товаров России», сообщает телеканал «Экспресс».
«Кроме вкусовых качеств и технических характеристик продукции, оценивается лидирующая роль руководства и работа системы управления качества предприятия. Эксперты работали с продукцией и отчетами, которые представлялись на региональный уровень. 76 видов рекомендовано для участия на федеральном уровне», — пояснила начальник отдела стандартизации Пензенского центра стандартизации и метрологии Ольга Дикорева.