В школы Пензы поступила первая партия новых учебников (видео)

Запастись учебниками к началу нового учебного года. К 1 сентября книжный фонд общеобразовательных учреждений пополнится более чем на 148 тысяч экземпляров. В пензенские школы привезли первую партию методической и художественной литературы.

Упаковку за упаковкой семиклассники из школы № 68 заносят в библиотеку новые учебники, по которым им предстоит постигать науки. Это первая партия учебной литературы, которую привезли в пензенские школы.

«В школе № 68 учатся 142 человека, мы для них заказывали учебники по всем предметам. Седьмые классы переходят на ФГОС, и мы полностью получили нужные учебники», — рассказала педагог-библиотекарь школы № 68 г. Пензы Ирина Ельникова.

В 2017 году в полном объеме поступили учебники также для вторых и восьмых-девятых классов в школы области, которые работают по новым федеральным образовательным стандартам. Средства на 148 тысяч 681 экземпляр учебной литературы выделили в рамках госпрограммы «Развитие образования в Пензенской области».

«На приобретение в образовательные учреждения учебной литературы было предусмотрено около 52 миллионов рублей. Заключены восемь государственных контрактов с издательствами — обладателями исключительных прав на учебную литературу. С 2017 года школьники в обязательном порядке должны изучать второй иностранный язык. В школе № 68 - французский. Современные, красочные книги для пятых и шестых классов поступили сюда впервые», — сообщила ведущий специалист-эксперт управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Алла Котенкова.

Получить все посылки с полезным грузом планируют до 20 августа. Так что, начиная с 1 сентября, на занятиях пензенские школьники будут листать уже новенькие учебники, сообщает телеканал «Экспресс».