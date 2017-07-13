Пенза примет всероссийские и международные состязания энергетиков

«По объемам потребления электроэнергии можно делать выводы о динамике развития региона. Если объемы потребления растут — значит, работают предприятия, открываются новые производства. В Пензенской области за первое полугодие 2017 года эти показатели выросли более чем на 7%", — подчеркнул Иван Белозерцев.

«Пензенская область — регион в МРСК «Волга», где самое низкое число аварийных отключений. Динамика снижения потерь — тоже один из лучших показателей», — отметил, в свою очередь, Владимир Рябикин.

Гендиректор ПАО «МРСК Волги» пригласил главу региона на всероссийские и международные соревнования энергетиков, которые пройдут с 18 по 28 июля на базе учебно-тренировочного полигона филиала ПАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго». В соревнованиях примет участие 20 команд. В рамках состязаний также состоятся федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» и открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» по методике WorldSkills, пояснили в пресс-центре облправительства.

«Будет также работать отраслевая выставка производителей электротехнического оборудования, спецодежды, средств защиты и спецтехники. Хотелось бы пригласить к участию в экспозиции предприятия Пензенской области, которые могли бы выставить продукцию, являющуюся брендом региона, причем не обязательно связанную с энергетикой», — сказал Владимир Рябикин.

«Очень важно, что такие масштабные конкурсы профмастерства проходят на пензенской земле. Я как губернатор заинтересован в том, чтобы показать людям, приехавшим из других регионов, все самое лучшее. Мы готовы организовать для гостей культурную программу с возможным посещением музея-заповедника федерального значения «Тарханы», культурно-исторического центра «Кувака», Троице-Сканова монастыря», — отметил глава региона.

Победители июльских состязаний будут отстаивать честь страны на международных соревнованиях профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ, которые пройдут в Пензе в сентябре, уточнили в пресс-центре.