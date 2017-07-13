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В вузах введут новую форму военной подготовки

13 июля в 09:39 322 просмотра
, которые позволят студентам во время обучения пройти подготовку по военно-учетным специальностям без призыва в армию, сообщают «Известия».

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Минобороны и Минобрнауки введут курсы, которые позволят студентам во время обучения пройти подготовку по военно-учетным специальностям без призыва в армию, сообщают «Известия».

Главное отличие от традиционной военной кафедры заключается в том, что выпускники, окончив курсы, не станут офицерами, а получат военные специальности рядового или сержантского состава.

После выпуска студентам предоставят право решать, поступать на военную службу или заключить контракт о зачислении в активный резерв, говорится в сообщении.

Если они выбирают второй вариант, им не нужно будет проходить постоянную военную службу. Однако один раз в год их будут призывать на сборы. За нахождение в резерве выпускники курсов будут получать денежные выплаты.

Создание таких курсов будет интересно учащимся и хорошо отразится на Вооруженных силах России, считают эксперты.


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