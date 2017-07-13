«Нашествие» раскачает РЕН ТВ

16 июля РЕН ТВ покажет телеверсию крупнейшего музыкального фестиваля страны «Нашествие-2017» (16+). На экране — только лучшие выступления с главной сцены ежегодного рок-события.

«Я пережил «Нашествие»!" - именно с таким лозунгом фестиваль покидали любители музыки в этом году. РЕН ТВ покажет, как это было, и поделится главными моментами грандиозного трехдневного концерта.

Фестиваль проходил в Большом Завидово с 7 по 9 июля, и в третий раз за свою историю собрал более 200 000 гостей. На двух огромных сценах выступили 106 групп и исполнителей, в том числе — «Сплин», «Кипелов», «КняZz», «Чиж & Co», «Пикник», «25/17», «Пилот» и «Калинов мост».

Несмотря на непогоду, музыканты успешно добрались до «Нашествия» и разделили трехдневный рок-драйв со своими фанатами. Также впервые в истории на фестивале выбирали президента — им стал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Мощный звук, профессиональная съемка и полная передача эмоций — телеверсия РЕН ТВ обеспечит зрителям полное погружение в «Нашествие».

3,5 часа музыкального драйва — только на РЕН ТВ. Смотрите ТВ-версию «Нашествия» 16 июля, в 23.30.

Фестиваль «Нашествие» существует с 1999 года и традиционно объединяет тысячи любителей русского рока. С 2008 года проводится в Большом Завидово Тверской области.