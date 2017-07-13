В Пензе 13 июля ремонтировать дороги будут 36 бригад

В Пензе ремонт дорог будет идти на 17 объектах.

Работы проводят в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, бордюрный камень монтируют на улицах Коммунистической, Литвинова, Красной, Пушкина, Карла Маркса, Пушанина, Краснова, Кирпичной, Лозицкой, Ударной и проспекте Победы.

На улицах Рахманинова и Заводской устраивают техническую полосу, ямочный ремонт ведут на улицах Терешковой и Калинина, на улице Ростовской проводят фрезерование.

На улице Свердлова поднимают колодцы и демонтируют старый бордюрный камень.