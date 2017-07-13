В Пензе обсудят подготовку к ЧМ-2018 с представителями Мордовии

14 июля в рамках пресс-тура Пензенскую область посетят руководители предприятий туристской отрасли и экскурсоводы, представители СМИ, сотрудники министерства культуры и национальной политики, а также Туристско-информационного центра Республики Мордовия.

В ходе визита представители Мордовии смогут посетить гостиничный комплекс «Русская охота», спортивно-оздоровительную турбазу «Чистые пруды», галереи современного искусства «Арт-Пенза», скульптурный парк «Легенда» и Картинную галерею имени Савицкого. Также в рамках тура запланирована обзорная экскурсия по Пензе.

В завершении программы мероприятий в региональном правительстве пройдет совещание по вопросам сотрудничества в сфере туризма между Республикой Мордовия и Пензенской областью.

Главными темами обсуждения станут организация приема болельщиков ЧМ-2018 в гостиницах Пензенской области, транспортная доступность между Пензой и Саранском во время проведения ЧМ-2018 и информационная поддержка болельщиков.

«Визит представителей из Республики Мордовия позволит наладить сотрудничество с пензенским регионом по вопросам формирования встречных туристских потоков, а также скоординировать совместную работу по развитию и продвижению межрегионального туристского продукта в рамках подготовки к ЧМ-2018», — сообщает пресс-служба Туристско-информационного центра Пензенской области.