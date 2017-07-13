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В Пензенской области дачники попросили сделать остановку на трассе

13 июля в 10:29 196 просмотров
«Пенза-Тамбов», в районе садоводческих товариществ Южное, Декоративные культуры и Приозерное.

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В Пензенской области дачники попросили сделать остановку на трассе «Пенза-Тамбов», в районе садоводческих товариществ Южное, Декоративные культуры и Приозерное.

«Сейчас идет реконструкция трассы «Пенза-Тамбов». На ней расположено много садоводческих товариществ. И у всех предполагаются остановки, кроме наших. Дорожники сказали, что около наших товариществ (Южное, Декоративные культуры и Приозерное) ни остановки, ни разрыва, ни ограждении не будет. Это они мотивируют тем, что трасса скоростная, поэтому делать остановки так часто нельзя. Мы должны будем ходить на остановку «СТ Здоровье». А как это делать по скоростной трассе, ведь пешеходной дорожки там не предусмотрено? То есть остановку сделать нельзя, так как трасса скоростная, а ходить пешеходам по ней можно? Как нам быть?» — написала в «Жалобную книгу» местная жительница.

По словам главы минстроя Александра Гришаева, капитальный ремонт участка трассы проходит согласно утвержденной Главгосэкспертизой России проектной документации. Отступление от нее недопустимо, поэтому оборудовать остановочный павильон в настоящее время невозможно.


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