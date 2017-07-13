На сколько в Пензенской области подорожала коммуналка. ИНФОГРАФИКА

Пензастат опубликовал средние цены и тарифы на товары и услуги, в том числе — жилищно-коммунальные. Анализируем, насколько повысилась за неделю плата за воду, отопление и электричество.

По данным мониторинга, с 3 по 10 июля Гкал тепла в среднем по региону подорожала на 3,54% - с 1566,05 до 1621,53 рублей. Кубический метр холодной воды вырос в цене на 2,56% - с 24,75 до 26,41 рубля, а горячей — на 3,04% и достиг показателя в 133,03 рубля. Кроме того, подорожало водоотведение (на 3,13%) и услуги по снабжению электроэнергией (на 4,48%).

Сравним изменение цен в самых крупных городах области — Пензе, Кузнецке и Сердобске.

Оказывается, если подорожание электричества и холодной воды произошло в этих городах приблизительно в одном диапазоне, то по темпам роста цен на горячую воду и отопление Кузнецк значительно опередил соседей. Так, в Пензе и Сердобске плата за Гкал вообще не выросла, а в Кузнецке подскочила сразу на 22,35%, цена кубометра горячей воды — на 17,77%.

Напомним, 1 июля происходит ежегодное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Информацию о новых ценах можно посмотреть здесь.