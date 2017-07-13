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Пензенец накачался наркотиками и уснул в машине

13 июля в 11:39 74 просмотра

32-летнего пензенца обвиняют в приобретении и хранении наркотика в значительном размере.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в июне молодой человек обнаружил закладку наркотика. Для употребления запрещенного вещества он отправился на автомобиле в Малую Сердобу.

Но вернуться в Пензу молодой человек не смог, так как в районном центре у него спустилось колесо. Утром на подозрительного человека обратили внимание полицейские. В ходе осмотра его автомобиля они обнаружили синтетический наркотик массой 0,332 грамма.

Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу, сообщают в ведомстве.


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