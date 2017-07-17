Вся правда о выборах в пензенский ЗакСобр

10 сентября пензенцы будут выбирать новый состав регионального парламента. Но у жителей региона возникает множество вопросов. Чтобы разобраться во всех хитросплетениях избирательного законодательства, ИА «Пенза-Пресс» подготовило ликбез по процедуре выборов в ЗакСобр.

Кого будем выбирать?

В соответствии с Уставом Пензенской области, Законодательное Собрание Пензенской области состоит из 36 депутатов. Половина из них избирается по одномандатным избирательным округам (один округ — один депутат), половина — по областному избирательному округу.

Таким образом, в день голосования пензенцам выдадут по два бюллетеня, и поставить галочки надо будет в каждом из них. В одном вы голосуете за конкретного кандидата, в другом — за одну из партий.

Кто может стать депутатом?

Кандидатом в депутаты от одномандатного округа можно стать двумя способами:

— путем самовыдвижения,

— путем выдвижения от избирательных объединений.

Областной список формируется только из кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Список выдвигают партии на внутрипартийных конференциях, общих собраниях.

По закону, претендовать на депутатское кресло может любой гражданин, достигший 21 года. Не имеют права быть избранными в том числе те, кто признан судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда или лишенные права занимать госдолжности на определенный срок.

Выдвижение кандидатов в депутаты заканчивается 16 июля. Документы для регистрации они должны предоставить в Избирательную комиссию Пензенской области и в окружные избирательные комиссии не позднее 26 июля. Решение о регистрации кандидата, списка кандидатов принимается в течение 10 дней со дня предоставления документов. Полный список зарегистрированных будет опубликован на сайте облизбиркома.

Кто может голосовать?

Право принимать участие в голосовании имеет любой житель Пензенской области, достигший возраста 18 лет. Исключение составляют в том числе те, кто признан судом недееспособными или содержится в местах лишения свободы.

Где голосовать?

Всего в регионе будет 1102 избирательных участка. Информация о них размещена на сайте облизбиркома в разделе «Состав комиссии» в подразделе «Участковые избирательные комиссии. Перечень избирательных участков, образованных главами администраций муниципальных районов, городских округов Пензенской области».

«Из 1102 участков 487 расположены в зданиях образовательных организаций, 373 — в зданиях учреждений культуры, 112 — в зданиях администраций муниципальных образований, 70 — в коммерческих, государственных и муниципальных учреждениях, 53 — в медучреждениях и семь — в зданиях иного назначения», — уточнил глава областного избиркома Александр Синюков.

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Будут ли открепительные удостоверения?

В этом году открепительные удостоверения на выборах в Законодательное Собрание отменили. Но у избирателей останется возможность проголосовать не по месту регистрации, а там, где они будут находиться в день выборов.

Для этого есть несколько путей:

— от 45 до 5 дней до старта выборов (с 26 июля по 4 сентября) нужно обратиться в территориальную комиссию по месту регистрации / по месту фактического пребывания или в МФЦ и написать заявление. С собой надо иметь паспорт;

— заявление можно подать через портал госуслуг;

— за 5−10 дней до голосования (с 30 августа по 4 сентября) можно обратиться в участковую избирательную комиссию.

— в случае экстренной смены места пребывания можно написать заявление в участковую комиссию за четыре дня до выборов (с 5 сентября и не позднее 14 часов 9 сентября).

После того, как избиратель напишет заявление, он получит отрывной талон и сможет 10 сентября проголосовать на участке, указанном в этом талоне. Из списков голосующих по месту регистрации его автоматически исключат.

«Сути открепительных удостоверений новый порядок не меняет. Но есть существенные отличия. Раньше, чтобы проголосовать по открепительному удостоверению, надо было поехать в населенный пункт по месту регистрации, взять удостоверение и только тогда можно будет проголосовать. Сейчас это делать необязательно, можно написать заявление по месту фактического пребывания и неважно, почему он находится не по месту регистрации. Но таким правом обладают лица, которые мигрируют только в пределах области, потому что выбираем мы депутатов пензенского ЗакСобра. На выборах президента — пожалуйста. Новый порядок распространяется на выборах в Законодательное Собрание, на выборах губернатора и президентских, в будущем, видимо, — на выборах в Госдуму», — пояснил Александр Синюков.

Как будут проходить выборы?

Чтобы принять участие в выборах, достаточно иметь при себе лишь паспорт, если вы приходите на участок по месту регистрации. Если вы голосуете по месту пребывания, к паспорту нужно будет приложить отрывной талон заявления (смотрите выше).

Придя на участок, членам комиссии надо предоставить паспорт, они отметят вас в списке избирателей и дадут два бюллетеня (напоминаем, областной и по одномандатным округам). В кабинке вы отметите тех, за кого отдадите голос. Бюллетени опустите в урны. Все, ваш голос будет учтен!

Инвалидам предоставят возможность проголосовать на дому.

Как будут считать голоса?

Подсчет голосов будет проводиться вручную членами участковых избирательных комиссий. КОИБы на территории региона применяться не будут (по словам Александра Синюкова, их привезут в регион к президентским выборам).

В этом году в Пензенской области для обработки голосов впервые будет применена технология QR-кода. Если раньше члены участковых избирательных комиссий заполняли протоколы вручную, то теперь они будут вводить данные в специальный электронный шаблон, причем вся полученная информация автоматически преобразуется в QR-код. И чтобы получить доступ к данным, достаточно будет лишь отсканировать его.

Приложение для считывания QR-кода можно скачать на любой гаджет, оно будет также размещено на сайтах ЦИК и избирательной комиссии Пензенской области.

Когда станут известны результаты?

Результаты по конкретному одномандатному округу и областному избирательному округу будут определены не позднее 12 сентября.

Общие результаты выборов станут известны не позднее, чем через две недели после голосования. В СМИ информация поступит в течение суток.