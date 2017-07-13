Бизнес на ушах. Как в Пензенской области идет переход на онлайн-кассы

С июля предприниматели, в том числе — и пензенские, должны перейти на новую систему применения контрольно-кассовой техники (ККТ) — так называемые онлайн-кассы. Однако до сих пор этот процесс вызывает множество вопросов и споров среди представителей бизнеса.

Не всем понятно, как будет работать система в отдаленных уголках Пензенской области, не ухудшит ли новый закон положение малого предпринимательства, особенно на селе, почему возникают проблемы с поставкой нового оборудования, имеют ли право налоговые органы уже сейчас применять штрафные санкции.

Эти вопросы корреспондент ИА «Пенза Пресс» обсудил с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области Каримом Кузахметовым.

— Здравствуйте, Карим Фаридович! Какая работа предшествовала введению новых правил использования онлайн-касс на территории Пензенской области?

— Такая предварительная работа была организована по всей стране. Открылись оперативные штабы в регионах. Их создание инициировано в рамках договоренности между уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Юрьевичем Титовым и руководителем ФНС Михаилом Владимировичем Мишустиным.

Это вызвано тем, что было огромное количество обращений разного характера от представителей бизнеса, озабоченных правилами перехода на новую контрольно-кассовую технику. Принято решение о необходимости собираться на регулярной основе и проводить мониторинг отдельных вопросов.

Мы в Пензе с определенной периодичностью проводили заседания в штабе. Разбирали вопросы о количестве субъектов, которые уже перешли на новую технику, сложности, с которыми встречаются предприниматели, стоимость контрольно-кассовой техники, ее определенную регламентированную среднюю избыточную цену — ввиду того, что на рынке есть дефицит, конечно, необходимо избежать мошенничества и спекуляции.

Плюс ко всему говорили о возможностях, которые есть у предпринимателей для того, чтобы смягчить их позицию. Наша задача — сделать процесс максимально комфортным, там, где можно пойти на встречу, мы постараемся изменить региональное законодательство.

— Сегодня известно о количестве предпринимателей, которые установили ККТ?

— Чуть более 60% предпринимателей, которые были обязаны перейти на новую контрольно-кассовую технику, сделали это. Все остальные займутся данным вопросом в рабочем порядке по мере поступления оборудования.

— До какого срока в обязательном порядке субъекты должны перейти на онлайн-кассы?

— Срок установлен. До 1 июля 2017 года должны перейти т. е. кто ранее использовал кассы, а до 1 июля 2018 года — и те, кто с ними не работал. Есть определенные обстоятельства, при которых предприниматель не будет привлекаться к административной ответственности и сможет осуществлять свою деятельность при соблюдении набора правил, которые содержатся в разъяснениях Министерства финансов России.

Так, предприниматель, который предпринял все меры для приобретения техники нового образца, штрафоваться не будет и имеет право работать на старой ККТ. На практике это означает наличие договора с центром технического обслуживания. Допустим, субъект приходит в организацию, ему говорят, что сейчас в наличии оборудования нет, но поставщик по договору обязуется поставить его в разумные сроки.

Ни одного обращения от бизнесменов по вопросу незаконного привлечения к административной ответственности пока не поступало.

— Скажите, как бизнес реагирует на новые требования?

— Конечно, любая новинка, требующая финансовых затрат, негативно воспринимается бизнесом. Реакция такова, что безусловно, есть затраты. Для кого-то они разумные, для кого-то — нет.

Учитывая это, мы постарались максимально ослабить процесс, в первую очередь, для сельских магазинов, которые зачастую являются единственными в своих населенных пунктах. Таких предпринимателей освободили от работы с кассами вообще. Но, замечу — данное правило распространяется только на тех, кто будет работать на ЕНВД (единого налога на вмененный доход). Запрещено, в таком случае, реализовывать алкогольную и табачную продукцию.

Если говорить о препятствиях, то самая главная сложность заключается в техническом характере и наличии оборудования, устойчивой интернет-связи, даже в некоторых деревнях элементарно нет постоянно подаваемого электричества.

Данные трудности урегулированы Налоговым кодексом РФ. Предприниматель вправе передавать информацию в налоговые органы позже — после устранения возникающих проблем.

— Что за санкции предусмотрены в случае неисполнения нововведений законодательства?

— Штраф может составлять от нескольких десятков до сотен тысяч рублей — в зависимости от конкретной ситуации. Полиции и налоговой службе нужно будет разобраться, что произошло и по чьей вине. Для привлечения бизнесмена к административной санкции необходимо, чтобы он умышленно злоупотребил нормой закона.

— Постановлением правительства Пензенской области утвержден перечень населенных пунктов, относящихся к категории отдаленных и труднодоступных местностей, на территории которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять расчеты с использованием платежных карт без применения ККТ при условии выдачи покупателю по его требованию документа, подтверждающего факт покупки. Какие населенные пункты включены в данный перечень?

— Сюда включены населенные пункты, где количество жителей составляет не более 500 человек и удаленность от районного центра должна составлять не менее 3 километров. Такие села и деревни включены в соответствующий перечень.

Их на территории Пензенской области сотни. Мы довели информацию до муниципальных образований. Они обязуются разместить перечень на свои сайтах, в районных газетах будут выпущены соответствующие статьи. Сведения должны быть донесены до предпринимателей. 28 июня постановление подписал губернатор Иван Александрович Белозерцев.

— Есть территории, в которых по факту отсутствует устойчивая связь, есть проблемы с интернетом, но они не включены в соответствующий список. Как быть предпринимателям, работающим там?

— Населенные пункты, которые должны использовать онлайн-кассы или оборудование нового образца с накопителем, разграничены региональным нормативным актом. Он выделяет тех, кто может использовать кассы без онлайн-передачи данных. Порядка десяти городов обязаны вести отправку данных моментально.

Те, у которых отсутствует интернет, могут произвести это позднее, как только он появится. Данные передавать, например, раз в квартал. Сделать можно это в любое время.

Второй способ — можно снять накопитель с кассы, добраться до места, где есть устойчивая связь. Технически, все возможно. Нет никакой необходимости, чтобы интернет был постоянно.

— Многие отмечают проблемы с наличием новых ККТ, рост стоимости оборудования, высокие расходы на приобретение программного обеспечения и обслуживания техники, трудности по переобучению сотрудников. Что можете посоветовать таким предпринимателям?

— Техника может быть самая разная. Есть накопительный планшет, минимальный набор которого стоит от 20 до 30 тысяч рублей. Конечно, большие торговые точки привязаны к системе 1С — это более серьезное программное обеспечение. Для таких предпринимателей их приобретение большой проблемы не вызовет.

Для мелкого и среднего бизнеса требуется небольшой планшет или мобильное устройство. Безусловно, нужно понять — рынок начнет развиваться. Для индивидуальных предпринимателей, тех, кто не использовал ранее кассу, обязательным условие ее наличие станет лишь с 1 июля 2018 года.

К этому времени появится разнообразная техника. Уже сейчас операторы связи предлагают специальные тарифные решения для онлайн-касс. Это сим-карта, которая фактически рассчитана только на передачу информации в налоговые органы. Ее стоимость будет значительно ниже подключения интернета. Чем предложений станет больше, тем они станут дешевле.

— Обращались ли пензенские предприниматели к вам с вопросами по внедрению ККТ?

— Сообщения мне такие поступают регулярно. Основная масса предпринимателей находится в неведении о том, как это будет работать, сколько стоить, сможет ли бизнес удержаться на плаву. Часто задают вопросы владельцы маленьких торговых павильонов в Пензе.

Конечно, как в любой новой системе, будут проблемы, неполадки. Со временем все устаканится и решится. Цель благая, думаю, пензенские предприниматели с пониманием к этому отнесутся. Самое главное — наладить четкую обратную связь, чтобы возникающие проблемы быстро решать и совместно устранять недочеты.

— Планируется ли совместно с налоговой службой устранить пробелы бизнес-сообщества по данному вопросу?

— Мы постоянно такую работу проводим. Даже сегодняшнее интервью — это тоже разъяснение. Я часто выезжаю в районы области, работаю с предпринимателями, разъясняю им ясно четко все особенности перехода. Если моих знаний недостаточно, есть договоренность с налоговой — в случае возникновения потребности выезжать на место для детального ответа на вопросы.